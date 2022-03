Presidente da Fifa: Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Presidente da Fifa: Gianni InfantinoFoto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 08/03/2022 16:14

Rio - A Fifa aceitou nesta terça-feira o pedido da Ucrânia para o adiamento do jogo com a Escócia, no dia 24 de março, pela repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Qatar. Ainda não foi anunciada uma nova data para o duelo.

Desde o início da invasão à Ucrânia, a seleção escocesa já havia entrado em contato com a Uefa e a Fifa para oferecer apoio e também um possível adiamento do jogo, que seria disputado em Glasgow.



- O futebol é inconsequente em meio ao conflito. Mas transmitimos o forte senso de solidariedade comunicado a nós pelos torcedores e cidadãos escoceses nos últimos dias. Oferecemos nosso apoio à preparação dos nossos colegas ucranianos da melhor forma que podemos nessas circunstâncias inimaginavelmente difíceis - disse Rod Petrie, presidente da Associação Escocesa de Futebol.



A seleção que avançar do duelo entre Escócia e Ucrânia vai disputar a vaga na Copa do Mundo com quem vencer o duelo entre País de Gales e Áustria.



A Fifa também decidiu por classificar a Polônia para a próxima fase da repescagem, visto que a seleção da Rússia foi excluída da competição devido à invasão à Ucrânia. Sendo assim, a equipe de Lewandowski vai disputar a vaga na Copa do Mundo com quem avançar de Suécia e República Tcheca.