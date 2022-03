Taça do Campeonato Carioca - Andre Coelho/Getty Images

Publicado 08/03/2022 15:38

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou, na tarde desta terça-feira (8), as datas das semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, Botafogo e Vasco seguem na briga pela 3ª colocação da competição, fazendo com que os adversários de Fluminense e Flamengo ainda não fossem definidos. De qualquer maneira, a entidade comunicou a data das partidas.

O Flamengo, que ficou na segunda posição na tabela da competição, enfrentará o terceiro colocado, no dia 16 ou 17 de março. Vale destacar que o Rubro-Negro é o visitante do duelo de ida, e poderá disputar a partida no Nilton Santos ou em São Januário, dependendo do adversário. O confronto de volta será no dia 19 ou 20 de março, no Maracanã.

Já o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, enfrentará o clube que ficar na quarta colocação. Assim como no caso do Rubro-Negro, o Tricolor também fará a partida de ida como Visitante, deixando aberta a possibilidade de atuar no estádio de outro clube do Rio de Janeiro, no dia 19 ou 20 de março. A decisão desta semifinal ocorrerá uma semana depois, no dia 26 ou 27, no Maracanã.

Vale destacar ainda que, por ter sido o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense, do técnico Abel Braga, possui a vantagem do empate na semifinal, assim como o Flamengo, por ter sido o vice-campeão.

Confira as datas oficiais das semifinais do Campeonato Carioca 2022.