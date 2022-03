Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Rio - Acostumado a cornetar os jogadores do Corinthians em seu programa 'Os Donos da Bola', da Band, o ex-jogador Neto resolveu questionar uma questão fora de campo pelas redes sociais na tarde desta terça-feira: a falta de shows de artistas na Neo Química Arena.

Segundo Neto seria inexplicável um palco do tamanho da arena corintiana não ter uma agenda de shows como fazem outros estádios brasileiros, o que possibilitaria a chance do clube ganhar uma renda além daquela obtida com a venda de ingressos.

A agenda de shows da Neo Química Arena está vazia. Como um estádio desse não recebe grandes eventos? Não consigo entender. — Craque Neto 10 (@10neto) March 8, 2022



O comentário de Neto complementa a opinião emitida por ele mesmo no programa desta terça-feira. sobre o estádio que, na opinião dele, teria custado muito caro e sido feito com um luxo além do necessário. O Timão ainda possui uma dívida com Caixa Econômica Federal desde a construção do estádio.



"Precisa uma arena com o mármore que tem [a Arena Corinthians]? Precisa de uma arena do tamanho que é a do Corinthians? Não podia ser uma arena de R$ 600 milhões? Precisava ter elevadores, tudo isso? Lógico que não. Eu quero morar em uma casa legal, mas não igual às que esses idiotas têm, que influenciador tem. Depois, não aguenta pagar o condomínio, o IPTU, depois de dois anos", afirmou.



"O Corinthians, como time do povo, que sempre foi, não precisava ter uma arena dessas. Eu, José Ferreira Neto, sou Fiel torcedor, sou sócio, sou conselheiro e ídolo. Estou entre os 11 maiores ídolos da história do clube. E sempre fui contra a arena, sempre fui contra ter um estádio como esse. O Corinthians não precisa ter um estádio como esse. Mas o Corinthians quis ter com o presidente anterior, o Andrés [Sanchez]", completou.