Parc des Princes, estádio do PSG - Divulgação/UEFA

Parc des Princes, estádio do PSGDivulgação/UEFA

Publicado 08/03/2022 19:17

Rio - O Paris Saint-Germain, anunciou nesta terça-feira (8), que irá doar 50 mil euros (cerca de R$ 276,5 mil, na cotação atual) para as crianças ucranianas que tenham sido afetadas pelos ataques russos liderados por Vladimir Putin. A doação será feita em parceria do clube com a ONG francesa Secours Populaire Français.

"Nos dedicamos a ajudar crianças que enfrentam todos os tipos de dificuldades. A situação na Ucrânia é muito preocupante e estamos felizes em poder contar com nosso parceiro Secours Populaire, para poder agir e alcançá-los diretamente", disse Sabrina Delannoy, vice-diretora do fundo de doação do PSG.

Todo o valor será utilizado para a compra de diversos itens necessários para as crianças refugiadas da Ucrânia, como leite em pó, fraldas, sabonete e remédios.

Vale destacar ainda que, na última semana, o Lyon também anunciou que doará 50 mil euros ao Unicef, valor que também será revertido para ajudar as crianças vítimas da guerra.