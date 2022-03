Mohamed Salah - Foto: Lindsey PARNABY/AFP

Publicado 08/03/2022 20:25

Rio - O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, comemorou a classificação do clube inglês às quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão nesta terça-feira, a equipe tinha vantagem do jogo de ida e agarrou a vantagem na soma dos placares por 2 a 1.

Após a partida, em entrevista à "BT Sport", o atacante egípcio afirmou que o Liverpool está comprometido pela Liga dos Campeões e também pela Premier League. Salah vê o time vivo nas duas competições e prometeu que brigarão para levantar os dois troféus.

"Todos querem ganhar a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês e nós lutaremos pelos dois. Um adversário difícil. No jogo fora de casa nós vencemos e o mais importante é que nós nos classificamos", destaca Mohamed Salah.