Andrés Rueda, presidente do SantosReprodução/YouTube

Publicado 08/03/2022 16:00

Rio - O meio-campista Alan Patrick, atleta do Shakhtar Dontetsk, da Ucrânia, está na mira do Santos. O Peixe, inclusive, é o clube em que o atleta passou grande parte da sua vida, ficando de 2003 até 2011 na Vila Belmiro.

O jogador chegou a ser procurado pelo clube nas últimas semanas, para poder utilizar as dependências do CT Rei Pelé, para se recuperar de uma cirurgia e também manter o condicionamento físico. Em fevereiro, Alan Patrick fez uma cirurgia na Alemanha, por conta de uma hérnia abdominal.

A cirurgia, inclusive, fez com que o brasileiro pudesse escapar dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, pois o atleta já estava fora do país quando Vladimir Putin iniciou os ataques. Vale destacar que a FIFA liberou, na última semana, que qualquer atleta possa assinar contrato de empréstimo com algum outro clube do mundo até o dia 30 de junho.

Alan Patrick, de 30 anos, é atleta do Shakhtar Donetsk desde 2011. No entanto, nesse tempo, o atleta chegou a ser emprestado para o Internacional, em 2013, Palmeiras, em 2015 e Flamengo, em 2016, onde teve grande destaque, atuando em 54 partidas e marcando 13 gols.