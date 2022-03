Haaland - AFP

HaalandAFP

Publicado 08/03/2022 15:58

Um dos principais nomes do mercado da bola do futebol europeu, Erling Haaland, de 21 anos, tem sido especulado e sondado por Real Madrid, Manchester City e Barcelona. O norueguês tem vínculo até 2026 com o Borussia Dortmund, da Alemanha e, mesmo assim, o clube alemão reconhece a dificuldade de segurá-lo até um fim do contrato.

De acordo com o jornal alemão "Bild", Real Madrid e Manchester City aparecem como favoritos para a contratação do atacante, por questões financeiras. O Barcelona não tendo tanto poder econômico em relação ao Real Madrid e Manchester City joga com outras estratégias.

Na última semana, o técnico Xavi confirmou que conversou com o norueguês para apresentar um projeto do time, mas que não poderia entrar em detalhes sobre a negociação.

Erling Haaland foi contratado pelo Borussia Dortmund e logo se tornou o principal destaque da equipe. O atacante soma a marca de mais de um gol por jogo em média, pelo clube alemão. Até final de dezembro de 2021, ele fez 76 gols e deu 20 assistências em 75 jogos.