Zagueiro Victor Ramos - Foto: Marcelo Sadio/Site Oficial do Vasco

Publicado 08/03/2022 16:55

Rio - O zagueiro Victor Ramos é o novo reforço da Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o período de inatividade, por não atuar desde 2020, o jogador de 32 anos assinou contrato com o Verdão do Oeste até novembro deste ano. Com passagem pelo Cruz-Maltino, em 2011, o atleta já atuou pelo clube catarinense, em 2017.

Victor Ramos Foto: Alessandra Seidel/ACF

"Retornar para Chapecoense, sem dúvida, é motivo de orgulho para mim. Estou muito feliz em voltar ao clube para essa temporada 2022. Quero ajudar o grupo dentro e fora de campo a fazer um grande ano para buscar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o seu lugar", destaca o zagueiro Victor Ramos.

"Nosso elenco é muito forte e tem totais condições de fazer um grande ano em 2022. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando em 2022. Vejo nosso grupo muito focado em ter ótimos resultados nesta sequência", completou.