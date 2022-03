Grupo City - Reprodução

Publicado 09/03/2022 17:20

Rio - Dono do Manchester City e de outros vários clubes espalhados pelo mundo, o Grupo City quer se aventurar entre os gigantes do futebol brasileiro. Após tentar o Atlético Mineiro, o grupo está de olho em outro campeão brasileiro.

Trata-se do Bahia, que na última temporada foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos.

Ainda sem debates sobre valores, o grupo já iniciou conversas com o Bahia para a compra da SAF. A diretoria do clube brasileiro, por sua vez, tem interesse na venda, valorizando mais os projetos do que o futuro poderio financeiro.

Já em relação às intenções do Grupo City, uma delas é buscar um time para ser top-6 no Brasil. As reuniões com times do futebol brasileiro ocorrem desde o ano passado.

Oficialmente, o grupo ainda não se posicionou ou revelou mais detalhes sobre as conversas com as equipes brasileiras.