Khaby Lame ao lado de Roberto Carlos no Santiago Bernabéu - Divulgação/Real Madrid

Khaby Lame ao lado de Roberto Carlos no Santiago BernabéuDivulgação/Real Madrid

Publicado 09/03/2022 16:42

Rio - Poucas horas antes de receber ao duelo decisivo da Liga dos Campeões da Europa, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, o Estádio Santiago Bernabéu recebeu uma visita especial. Ao lado do ex-atleta Roberto Carlos, o influenciador digital Khaby Lame, aniversáriante do dia, foi convidado pelo clube espanhol para fazer um tour especial no palco do jogo de logo mais, ao lado do ex-lateral-direito.

Vale destacar que o influenciador esteve em Miami, nos Estados Unidos, no começo de Fevereiro, e teve um encontro com o atacante do Real Madrid, Vinicius Júnior, que o presenteou com uma camisa autografada do clube Merengue.

Khaby Lame é um senegalês que começou a fazer sucesso na internet em 2021, com vídeos reagindo a tutorias absurdos, e explicando de forma simples o que deveria ser feito. Atualmente o influenciador conta com mais de 200 milhões de seguidores em as redes sociais.