Kevin Magnussen é o novo piloto titular da HaasDivulgação/Haas

Publicado 09/03/2022 15:17

Rio - Após rescindir o contrato de Nikita Mazepin, por conta dos ataques da Rússia à Ucrânia, e confirmar que Pietro Fittipaldi seria o piloto da equipe nos testes de pré-temporada no Bahrein, a Haas anunciou, na tarde desta quarta-feira (9), a chegada do dinamarquês Kevin Magnussen, como novo piloto da equipe para a temporada de 2022 da Fórmula 1.

Welcome back, K-Mag! @KevinMagnussen will partner @SchumacherMick in our 2022 driver line-up #HaasF1 pic.twitter.com/L4bz9TfMcR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 9, 2022 Vale destacar que nas últimas semanas, a torcida brasileira fez uma grande campanha para que Pietro Fittipaldi assumisse o volante da escuderia norte-americana, fazendo com que a #PietroOnHaas atingesse os tranding topics do Twitter por diversas vezes. Vale destacar que nas últimas semanas, a torcida brasileira fez uma grande campanha para que Pietro Fittipaldi assumisse o volante da escuderia norte-americana, fazendo com que a #PietroOnHaas atingesse os tranding topics do Twitter por diversas vezes.

No entanto, o chefe da equipe, Gene Haas, revelou que estava em busca de pilotos mais experientes para a vaga, fazendo com que Pietro não conseguisse tal objetivo.

Com o anúncio do novo piloto da equipe, muitos brasileiros se revoltaram com a atitude da Haas. O streamer Alexandre "Gaules" Borba, que transmitiu o GP do Brasil de Fórmula 1 no ano passado, desabafou sobre o assunto.

Eu desisto.. vcs são um circo e os brasileiros os palhaços! — Gaules (@Gaules) March 9, 2022

Kevin Magnussen é dinamarquês, e possui 29 anos. O piloto defendeu três equipes da Fórmula 1 em toda sua carreira: a McLaren (2014-2015), a Renault (2016) e a própria Haas (2017-2020). Na principal categoria do automobilismo, Kevin disputou 158 GPs, nunca venceu e conseguiu apenas um pódio, que curiosamente foi na sua primeira corrida na categoria: o GP da Austrália de 2014, perdendo para o alemão Nico Rosberg.