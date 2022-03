Marcelo Mariano renovou seu contrato e será novamente o técnico do Reizinho de Madureira - Emerson Pereira / Império Serrano EC

Publicado 09/03/2022 14:36

Rio - O Império Serrano EC deu o pontapé inicial à sua pré-temporada visando a Série C do Campeonato Carioca de 2022, que tem seu início previsto para maio. No Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap, em Sulacap, o time do Reizinho de Madureira se reapresentou na manhã da última segunda-feira, 7, sob o comando do técnico Marcelo Mariano e sua comissão técnica. Nestes primeiros dois dias, os atletas remanescentes, contratados e outros oriundos da fase de avaliações realizaram atividades físicas com o preparador João Marcelo.

Para o técnico Marcelo Mariano, iniciar o trabalho com antecedência é importante para ganhar ritmo mais cedo, podendo realizar bastantes jogos preparatórios e ajustar a equipe até o início da competição.

"É um prazer ter renovado com o Império. É um clube que começou do zero e estamos dando continuidade ao projeto, com um bom tempo para poder lapidar a equipe. Iniciamos hoje os treinamentos com o elenco principal após a fase de avaliações. Estamos com um grupo bastante experiente e uniforme, com dois atletas por posição com a possibilidade de ser titular. A perspectiva é muito boa. Vamos buscar fazer um trabalho melhor do que o do ano passado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo", projeta o treinador.

O goleiro Léo Flores é um dos remanescentes da equipe de 2021. Destaque debaixo das traves, ele também destaca o bom tempo para poder treinar e confia no acesso para fazer a festa da família imperiana.

"Começar o trabalho cedo é importante para poder ajustar o time até a competição. Estão chegando peças muito boas para encorpar a equipe e acredito que vamos pegar um bom entrosamento para o campeonato. A mentalidade da gente é subir, não podemos mais bater na trave novamente, até pela grandeza do clube e por toda estrutura que dão para a gente. Vamos buscar corresponder em campo, dando o melhor nos treinamentos e jogos", afirma o goleiro.

O Império Serrano EC irá realizar toda a sua pré-temporada no Cefap, em Sulacap. Em 2021, a equipe chegou à semifinal da competição e, por pouco, não conquistou o acesso à Série B2 do Campeonato Carioca.