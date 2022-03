Maracanã - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/03/2022 12:35

Rio - Após três meses, o torcedor carioca poderá matar a saudade do Maracanã. Neste fim de semana, em duelo contra o Bangu, o Flamengo terá a honra de estrear o novo gramado híbrido do estádio. Em entrevita ao "LANCE", o CEO do Maracanã, Severiano Braga, detalhou a reforma no "Maior do Mundo" e afirmou que tanto o Tricolor e o Rubro-Negro poderão ficar tranquilos em relação a qualidade do campo.

"Esse gramado é para ter longevidade grande mesmo. É para não termos aquelas paradas que tivemos. A grande mudança é o gramado plantado no estádio. Logo depois entramos com o reforço da fibra. Temos 70 jogos, nenhum estádio é assim. Flamengo e Fluminense estão bem nas competições e vão sempre até o final, então é muito desgastante", afirmou.

O gramado do estádio recebeu muitas críticas de jogadores, técnicos e até mesmo de Tite, comandante da seleção brasileira. De acordo com Severiano, isso não irá mais acontecer com a mudança no estádio.

"O que temos, o que é normal em todo gramado, é quando começar a época de frio, em abril, maio, é preciso fazer um reforço com uma semente de inverno, para semear, fazendo um consórcio da grama de inverno com a de verão. Só com a de verão não resiste. De abril a setembro temos esse consórcio. Quando volta o calor, acaba que essa grama de inverno vai embora. Mas não será mais preciso parar", disse.