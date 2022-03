Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain - AFP

Publicado 09/03/2022 10:52

Kylian Mbappé, um dos principais nomes do futebol mundial, está sendo especulado como o novo reforço do Real Madrid. Atualmente no Paris Saint-Germain, seu vínculo está nos últimos seis meses e, por isso, um pré-contrato com o clube espanhol já teria sido firmado, segundo o jornal Mundo Deportivo

Seguindo normas da FIFA, um contrato dessa natureza com o time da Espanha, de fato, já poderia ser firmado. E, ainda segundo o jornal, o acordo entre o jogador francês e o PSG deverá ser válido a partir do dia 1 de julho deste ano, um dia após o término do vínculo dele com o clube da França.

Revelado pelo Monaco, Mbappé chegou ao PSG no começo da temporada de 2017. Ele conquistou quatro títulos do Campeonato Francês, disputou uma final da Liga dos Campeões pelo clube de Paris.