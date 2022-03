Em reunião em Luque, Conselho da Conmebol se posicionou contra o projeto de realização da Copa do Mundo a cada dois anos - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 09/03/2022 10:30

Rio - O sorteio da fase de grupos da Libertadores já tem dada para acontecer. A Conmebol divulgou na última terça-feira que o evento irá acontecer no dia 25 de março, às 12 horas. O sorteio vai ocorrer uma semana depois do fim da fase preliminar da principal competição de clubes da América do Sul.

Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Bragantino, Athletico-PR e Fortaleza já estão garantidos. Fluminense e América-MG disputam a fase preliminar e buscam a classificação para poderem disputar a fase de grupos da Libertadores.

Ao todo, 32 clubes vão ser sorteados para esta fase do torneio, que tem o seu começo previsto para o dia 6 de abril. As equipes vão ser divididas em quatro potes, definidos de acordo com o ranking da Conmebol. O pote 1 contará com os cabeças de chave dos grupos.