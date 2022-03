Rodrigo Lindoso é o sétimo volante do Ceará no elenco de 2022 - Divulgação/Ceará

Publicado 09/03/2022 13:45

Rodrigo Lindoso é a nova contratação do Ceará. O ex-volante do Botafogo foi anunciado nesta quarta-feira pelo novo clube, após empréstimo do Internacional.

Mesmo com contrato até o fim de 2021, o Colorado optou por renovar com Lindoso, de 32 anos, por mais um ano. Entretanto, o volante pouco foi aproveitado pelo técnico Alexander Medina e acabou negociado por empréstimo.



Com isso, Lindoso acertou com Ceará até o fim de dezembro, quando também acaba o seu contrato com o Internacional. Ele será o sétimo volante no elenco cearense e chega para suprir a ausência de Richard, machucado.