Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Publicado 09/03/2022 14:18

Rio - O interesse do Palmeiras em Pedro, do Flamengo, vem gerando comentários da imprensa esportiva. O ex-jogador do Corinthians e atual comentarista da Globo, Walter Casagrande, opinou sobre o ocorrido e afirmou que o centroavante da seleção brasileira precisa jogar.

"Se o Pedro fosse titular do Flamengo ou de qualquer outra equipe, seria titular da Seleção na Copa. É um ano importante para um jogador talentoso como ele. Se continuar no banco do Flamengo, talvez ele não apareça nem entre os 23 convocados para o Mundial. Suponhamos que o Tite leve o Pedro e o Gabriel para a Copa e se decida pelo Pedro: ele criará um situação desconfortável tanto na Seleção quanto no Flamengo", afirmou.

Casagrande citou a proposta recusada pelo Flamengo de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) por Pedro e afirmo que o atacante precisa se posicionar sobre o que deseja para o seu futuro.

"Também cabe ao Pedro ajudar a dar um fim a essa história, dizendo se quer ficar no Flamengo mesmo no banco, se quer ficar para jogar ou se prefere sair para o Palmeiras (ou outra equipe) para jogar. Acho que essa história está longe de acabar", disse.