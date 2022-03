Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/03/2022 14:47

Rio - Apesar do "jogo duro" do Flamengo, o Palmeiras estaria otimista em relação a contratação do atacante Pedro, de 24 anos. De acordo com informações do portal "Nosso Palestra", a diretoria alviverde vê com bons olhos a evolução nas conversas com o clube carioca.

Segundo o site, o Palmeiras notou uma mudança de postura no Rubro-Negro, que antes negava qualquer possibilidade de negócio. De acordo com o portal "UOL", o Flamengo teria feito uma contraproposta ao Verdão pedindo 25 milhões de euros (cerca de R$ 138 milhões) mais Gabriel Menino e Patrick de Paula pelo centroavante.

De acordo com informações da ESPN Brasil, Pedro estaria insatisfeito no Flamengo. Contratado em 2020, o jogador tem números expressivos no clube carioca, mas continua sendo reserva de Gabigol. O centroavante acreditaria que uma transferência, somada a titularidade no Palmeiras, o colocaria mais perto da Seleção.

O portal "globoesporte.com" noticiou que o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) pelo atacante, além de mais dois jogadores do elenco alviverde. Pelo clube carioca, Pedro tem 107 jogos, fez 44 gols e deu seis assistências. Na atual temporada, o centroavante conta com sete jogos disputados e três gols marcados.