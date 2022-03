Técnico Pep Guardiola - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 09/03/2022 17:11

Rio - O treinador da equipe do Manchester City, Pep Guardiola, tomou a liberdade de comentar sobre os ataques da Rússia à Ucrânia, além de fazer duras críticas ao presidente Vladimir Putin. Vale destacar que o técnico possui um jogador ucraniano em seu elenco: o meio-campista Oleksandr Zinchenko. Confira as palavras do técnico espanhol.

"Um país continua sendo destruído porque uma pessoa decide que pessoas inocentes devem ser aniquiladas e o mundo está parado. O mundo fica em silêncio. Os governos de todo o mundo que teriam que tomar uma decisão ou dizer que não pode ser assim", disse o treinador, que completou:

"Se aconteceu é porque é o fracasso da política, o fracasso da economia, o fracasso de todos. Quando isso acontece a quantidade de ódio que é gerada nas gerações futuras… para consertar isso você pode precisar de um século", disse.



"O povo ucraniano nunca esquecerá o que lhes foi feito. Estar em suas casas, ir à escola, comer, jantar… e que pela decisão de um homem um país está destruído", finalizou o técnico.