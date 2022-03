Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi corre risco de prisão na Suíça - AFP/FRANCK FIFE

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi corre risco de prisão na SuíçaAFP/FRANCK FIFE

Publicado 09/03/2022 17:42

Presidente do PSG e da companhia beIN Media, Nasser Al-Khelaifi teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público da Suíça. Além do qatari, o ex-secretário-geral da Fifa Jérôme Valcke também está envolvido no caso.

Pelo pedido das autoridades suíças, Al-Khelaifi pode pegar até 28 meses de prisão, enquanto Valcke, 35 meses. Os dois são acusados de fazer um 'acordo corrupto', segundo a denúncia, pelos direitos televisivos das Copas de 2026 e 2030.



Como a Fifa retirou a queixa sobre o caso em 2020, a denúncia pede prisão por suborno. O caso aconteceu em 2013, segundo o primeiro julgamento pelo Tribunal Penal Federal da Suíça, quando Valcke teria oferecido apoio ao canal beIN Sports em troca de uma mansão na Sardenha, na Itália.



A residência foi adquirida por uma empresa de Al-Khelaifi no fim de 2013 e poucos meses depois a Fifa anunciou o acordo com a beIN Sports para ter os direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030 para o Oriente Médio e o norte da África. No primeiro julgamento, Valcke admitiu que pediu ajuda para financiar a casa.