Publicado 16/03/2022 12:46

Um homem abriu fogo em um restaurante japonês na cidade de Houston, nos Estados Unidos, mas o que poderia ser uma tragédia acabou sem vítimas graças a duas pessoas, entre elas o lutador do UFC, Kevin Holland.



Segundo os relatos iniciais, o disparo aconteceu por volta das 23h30 da última segunda-feira (14) no RA Sushi, que fica localizado em Houston, no instante do ocorrido tinha de 40 a 50 clientes no estabelecimento. Foi então que Holland e seu parceiro de treinos, Patrick Robinson intervieram.



"Você ouve um barulho, e então todo mundo começa a se abaixar. Todo mundo abaixou. Em seguida, eu e meu amigo corremos até o atirador, o derrubamos, o estrangulamos, pegamos a arma dele e então ligamos para a polícia. A polícia veio e o prendeu", explicou Robinson à "NBC"

Ainda segundo a NBC, a polícia identificou o suspeito como um homem de 24 anos, que será acusado de posse de arma roubada e disparo de arma de fogo. Ele também estava com entorpecentes no momento da prisão, e ainda era procurado por não comparecer ao tribunal por uma acusação de dano criminal.