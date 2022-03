João Paulo em treino do Santos - Ivan Storti/Santos FC

João Paulo em treino do SantosIvan Storti/Santos FC

Publicado 16/03/2022 11:26

O Flamengo permanece a procura de um goleiro. Nas últimas semanas, o clube sondou João Paulo, do Santos, e o arqueiro afirmou não ter interesse em vestir a camisa rubro-negra. Em entrevista ao "UOL Esporte", o empresário do atleta, Daniel Medeiros, deu mais detalhes sobre a decisão.

Em alta, João Paulo vem se consolidando como um dos principais goleiros em atuação no Brasil e, por isso, deseja se tornar ídolo do Santos. O opção de seguir no clube paulista é, para o goleiro, mais importante do que receber um salário maior no Flamengo. A prioridade é em sua carreira.

"O João Paulo está feliz, vive a melhor fase da sua carreira e realiza seu sonho. É santista, assim como toda sua família, desde infância. É o capitão e um dos melhores goleiros em atividade no Brasil. Ele não tem interesse pessoal de sair do clube. Ele não tem essa mentalidade por dinheiro, não é primordial. Não é marketing, é o João Paulo", disse o empresário.



Mesmo assim, o goleiro disposto a ficar no Santos, afirma que só deixa o clube se receber proposta em torno de R$ 100 milhões, o que está distante de acontecer. O empresário ainda disse que a sondagem não mexeu com o atleta.

"No dia que isso tiver que acontecer, ele vai, mas não vai feliz. Ele ama esse clube. Dinheiro ficou para segundo plano. Ele ganha um salário para se manter tranquilamente. Via intermediários, chegou mais que o dobro. Mas não impactou e nem mexeu o JP. Estamos firmes nesse pensamento", completou Daniel Medeiros.