Publicado 16/03/2022 14:16

Nos últimos dias, Arturo Vidal foi multado pelo Inter de Milão após declarações de que tem vontade de jogar no Flamengo. E, aparentemente, a opinião do jogador não mudou depois da punição. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, Vidal não dificultará a vida do clube carioca e, caso haja proposta, aceitará qualquer oferecida.

O objetivo do jogador chileno é seguir em alto nível no continente sul-americano e conquistar títulos pelo Rubro-Negro. "O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante." afirmou o chileno.

Um dos destaques da seleção chilena, Vidal tem passagens por grandes clubes do futebol europeu como Juventus, Bayern e Barcelona. Atualmente, o jogador, de 34 anos, atua pela Inter de Milão.