Jean Pyerre pede para retomar rotina de atleta no Grêmio após passar por cirurgia para retirada de tumor no testículoFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 16/03/2022 21:20

Rio - O meia Jean Pyerre definiu o novo destino para atuar nesta temporada de 2022. Em contato com o Grêmio, o meia de 23 anos comunicou ao clube gaúcho que está apto a retomar rotina de atleta, após passar por uma cirurgia para remoção de tumor no testículo. A informação é do portal "GE".

No dia 30 de janeiro, Jean Pyerre foi anunciado como o novo reforço do Giresunspor, da Turquia, mas após passar por exames médicos, foi diagnosticado com um tumor no testículo e retornou ao Brasil para iniciar o tratamento.



Na ocasião, o clube turco argumentou que o contrato por 18 meses de empréstimo não foi validado e, por isso, não contavam mais com o meio-campista, que entendia que o vínculo estava assinado. Jean Pyerre e estafe procuram resolução do caso na Fifa por causa dessa indefinição e já encaminharam a documentação para a entidade máxima do futebol.