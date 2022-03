Thiago Galhardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Thiago Galhardo Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/03/2022 19:00

Rio - O torcedor do Ceará iniciou a semana de maneira animada, já que viu o seu time manifestar o interesse em repatriar Thiago Galhardo.

Amado pela torcida, o meia-atacante foi um dos principais nomes na campanha da permanência na temporada 2019.



Porém, se o sonho estava em alta nos bastidores do Vozão, o presidente Robinson de Castro fez questão de esfriar os ânimos.



"O Galhardo é um jogador que tem muita relação com a gente. Até pessoal, ficou um pouco próximo da gente. Gostou de trabalhar conosco. Sempre está em contato com a gente. Ele não perde a oportunidade de deixar no ar a possibilidade de retorno. Neste momento, é difícil. Ele ainda tem contrato até junho. É jogador do Internacional. Temos que aguardar um pouco... Quem sabe lá na frente... Ele é um jogador de muita qualidade", garantiu na Rádio Verdes Mares



No momento, Thiago Galhardo tem contrato com o Celta de Vigo-ESP até o meio do ano, quando retorna ao Internacional, dono dos seus direitos federativos.