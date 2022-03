Detalhe da nova camisa do PSG - Reprodução/Footy Headlines

Publicado 16/03/2022 18:37

Rio - O portal inglês "Footy Headlines", conhecido por divulgar, antecipadamente, novos uniformes de clubes ao redor do planeta fez uma postagem, nesta quarta-feira (16), revelando o novo uniforme do Paris Saint-Germain para a temporada 2022/23. Confira:

Mesmo com a volta da tradicional faixa branca com detalhes vermelhos, o uniforme não agradou os torcedores do clube, especialmente pelo fato do escudo, junto do símbolo da Nike, estarem no meio do peito. Confira algumas reações nas redes sociais:

que coisa horrorosa — brunão ᶜʳᶠ (@brunodbsc) March 16, 2022

Feia igual o futebol que o time pratica — lucas (@crf_lucas_) March 16, 2022 O escudo quase na garganta, que design horroroso — Defensor de Hipismo (@FlowoRws) March 16, 2022 O lançamento do novo uniforme que será utilizado por Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé e cia, ainda não foi divulgado.