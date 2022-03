CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 16/03/2022 17:30

Rio - Ex-atacante com passagem por vários clubes do Brasil, Luizão entrou na Justiça para cobrar R$ 25 mil da editora Panini. O pedido do ex-atleta foi motivado pela aparição no álbum 'Flamengo Sempre Eu Hei de Ser – Mais de 100 Anos de História’. De acordo com o 'UOL', o ex-jogador não autorizou o uso da imagem no livro ilustrado.

Ao veículo, a defesa do jogador afirmou que Luizão “jamais concedeu qualquer autorização à ré para utilizar suas características pessoais em imagens adesivas (figurinhas), tampouco, por intermédio dos clubes em que jogou, não havendo um único entendimento traduzido em documento que permitisse a cessão de sua imagem da forma como vinculada pela ré”.

Luizão jogou pelo Flamengo em 2006 e foi campeão da Copa do Brasil, e apareceu no álbum por conta da conquista. Além do Flamengo, o ex-atacante também atuou por Palmeiras, Vasco, Corinthians, Grêmio, Botafogo, São Paulo e Santos. Fora do Brasil, Luizão vestiu as camisas de Deportivo La Coruña, Hertha Berlin e Nagoya Grampus.