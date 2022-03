Di María fica no PSG até junho de 2022 - Divulgação/PSG

Publicado 16/03/2022 17:04

Rio - O Paris Saint-Germain, que não deve renovar o atacante argentino Ángel Di María, já está em busca de um substituto para o atleta. Um dos nomes que agrada a diretoria do clube francês é o de Ousmane Dembélé, que está em situação parecida à de Di María. Com contrato com o Barcelona chegando ao seu fim, o atacante de 24 anos também deverá ficar livre na próxima janela de transferências. A informação é da rádio RMC Sport.

Ainda segundo o veículo, os contratos de Dembélé e Di María se encerram no último dia de junho. O caso do francês é dado como praticamente certa sua saída do Barcelona. No entanto, a decisão sobre o futuro do jogador argentino ainda não está 100% tomada pela diretoria do PSG, podendo haver uma reviravolta nas próximas semanas.

Ángel Di María está na principal equipe da França desde 2015. Na temporada atual, o jogador disputou 25 partidas, e marcou três gols. Já Ousmane Dembélé veste a camisa do Barcelona desde 2017. Na temporada 2021/22, o atleta participou de 19 partidas, e marcou dois gols.