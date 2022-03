Torcedor do Vasco diz ter feito 'B.O. preventivo' contra arbitragem - Reprodução

Publicado 16/03/2022 16:04

Rio - Um torcedor do Vasco viralizou nas redes sociais nas últimas horas por um motivo inusitado. Em vídeo que circula na Web, o cruzmaltino aparece em frente a uma delegacia e diz ter registrado em um "B.O. preventivo" contra a arbitragem do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã.

Torcedor do Vasco diz ter registrado um “B.O. Preventivo” contra a arbitragem do clássico de hoje, contra o Flamengo.



“Não aguentamos mais ser roubados. Se roubarem hoje, vai ter cadeia”, diz o torcedor cruzmaltino.



pic.twitter.com/7lhENYiZ3x — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 16, 2022 "Estou saindo aqui da delegacia. Eu registrei um B.O. preventivo para o jogo Flamengo e Vasco, para o Vasco não ser roubado. Não aguantamos ser roubados. Hoje, se roubar, vai ter cadeia", diz ele no vídeo.

Flamengo e Vasco fazem o primeiro jogo da semifinal do Carioca nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. A partida de volta será no próximo domingo, às 16h.