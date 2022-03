Hulk foi destaque do Atlético-MG nas conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021 - Pedro Souza/Atlético-MG

Hulk foi destaque do Atlético-MG nas conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 16/03/2022 14:35

Perto de celebrar 114 anos, o Atlético-MG anunciou a renovação de contrato com Hulk. Destaque do time nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ele ficará no clube até 2024, com possibilidade de estender por mais um ano, até 2025.



O vínculo inicial de Hulk era válido até dezembro deste ano, mas a decisão de aumentar para mais dois anos, pelo menos, deveu-se ao desempenho do jogador e sua identificação com a torcida. O Atlético-MG considera um presente de aniversário, celebrado em 25 de março.



"Esse presente também é meu. Quando cheguei, fui muito bem recebido. Faço parte da massa atleticana. Estou Muito feliz de estender o vínculo. Que possamos juntos seguir construindo a linda história, ganhar mais títulos. Muito grato por carinho. Enquanto estiver aqui, vou dar o meu melhor, suar a camisa para dar alegrias à torcida", afirmou Hulk no anúncio.



Hulk tem 74 jogos e 42 gols com a camisa do Galo e tem quatro título. Além de Brasileiro e Copa do Brasil, conquistou o Estadual de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.