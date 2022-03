Neymar não vive bom momento pelo PSG - AFP

Publicado 16/03/2022 15:57

Rio - Com os rumores de que Neymar possa estar de saída do PSG, o jornal espanhol "Marca" elencou dez possíveis destinos para o brasileiro na próxima temporada. Um deles é o retorno ao futebol brasileiro. De acordo com a publicação, um clube da Série A seria o favorito para receber o camisa 10 da Seleção.

No entanto, engana-se quem pensa que esse clube é o Flamengo. A publicação utilizou como critério a casa de apostas "BetFair". O clube apontado como possível destino de Neymar seria o Santos. O atacante foi revelado pelo Peixe e se tornou ídolo no Alvinegro, tendo a Libertadores de 2011 como principal título.

As outras possibilidades são: seguir no PSG, voltar para o Barcelona, ir para a Juventus, ir atuar no futebol dos Estados Unidos, jogar na Inter de Milão, se transferir para o Manchester United, acertar com o Milan e fechar com o Bayern.

Apesar das críticas que vem recebendo dos torcedores do PSG e da imprensa francesa, Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025. O brasileiro afirmou que pretende cumprir esse vínculo até o fim e depois já falou em aposentadoria, voltar ao Brasil e em atuar pelo futebol dos EUA.