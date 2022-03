Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/03/2022 15:20

Rio - A CBF recusou o convite de uma parceira para que a Seleção disputasse um amistoso contra a Colômbia, em setembro. A partida aconteceria na data Fifa imediatamente antes da Copa do Mundo. No entanto, o desejo da entidade é de que o Brasil encare adversários de fora da América do Sul. As informações são do portal "globoesporte.com".

Além disso, a CBF tenta a autorização da Fifa para que partida entre Brasil e Argentina, que é válida pela sexta rodada das Eliminatórias, aconteça fora da América do Sul. O jogo acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal, em setembro de 2021.



Na data Fifa do meio do ano, que começa em 30 de maio e vai até 14 de junho, o Brasil deve disputar três confrontos. Além desse duelo contra a Argentina, a Seleção pretende encarar duas equipes asiáticas. Em setembro, a Seleção fará mais dois amistosos, que deverão ser os últimos antes do Mundial do Catar. Com isso, o Brasil deverá ter mais sete jogos antes do começo da Copa.