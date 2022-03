Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na Inglaterra - AFP

Publicado 16/03/2022 16:59

Rio - O zagueiro Kurt Zouma, do West Ham, e seu irmão dele, Yoan, serão processados pela RSPCA (entidade para a prevenção da crueldade contra os animais no Reino Unido) por terem agredido um gato. No mês passado, um vídeo que caiu na internet mostra a dupla dando tapa no animal.

"Após uma investigação completa, iniciamos o processo de instauração de processo contra Kurt Zouma e Yoan Zouma sob a Lei de Bem-Estar Animal. Os dois gatos continuam sendo cuidados pela RSPCA. Divulgaremos mais informações assim que a data do tribunal for confirmada", declarou a RSPCA.

Na época do ocorrido, o defensor francês foi afastado do elenco e multa no salário. O valor que ele perdeu foi doado a instituições que cuidam de animais.