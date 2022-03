Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou 1.283 gols na carreira - AFP

Publicado 16/03/2022 17:26

Um dia depois do ex-jogador do Liverpool Jamie Carragher, que trabalha atualmente como comentarista, dizer que não acreditava nos mil gols de Pelé, o Rei do Futebol fez uma postagem em suas redes sociais que está sendo considerada como uma resposta à declaração polêmica. Com uma foto de torcedores com um cartaz seu, Pelé falou sobre amor e a simplicidade do esporte nas décadas de 50, 60 e 70.

"O futebol era mais simples na minha época. Sempre foi por amor ao esporte. Sempre foi por voltar para casa e ver vocês felizes", escreveu.



Jamie Carragher, que tem apenas quatro gols em toda a carreira, disse durante o programa 'Monday Night Football', do canal Sky Sports, que Pelé tinha um pouco de mito em relação aos mais de mil gols marcados. A declaração aconteceu enquanto os participantes falavam do recorde de Cristiano Ronaldo, que chegou a 807 gols em jogos oficiais e não conseguiria alcançar os 1.283 do Rei do Futebol, incluindo jogos festivos e amistosos.



"Eu falei sobre isso na reunião hoje. Eu disse que Pelé tem um pouco de mito. Não acredito nos seus mil gols. Mas não me parece legal, não é? Chamar Pelé de mito", disse Carragher, recebendo apoio de outros integrantes da conversa, como o também ex-jogador Gary Neville.

Pelé chegou a mil gols na carreira em 1969, em jogo do Santos contra o Vasco no Maracanã, quando tinha 29 anos. E o próprio Rei do Futebol parabenizou Cristiano Ronaldo quando ultrapassou a sua marca em partidas oficiais (762 gols, segundo a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation - RSSSF).