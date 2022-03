Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 16/03/2022 17:23

Rio - O Cruzeiro segue sua preparação para seu próximo duelo na Copa do Brasil, contra o Tuntum, do Tocantins, na noite desta quarta-feira (16). Ronaldo Fenômeno, ex-atacante do clube e principal interessado em comprar 90% das ações da Raposa, fez uma publicação em uma rede social ironizando o gramado do Estádio Rafael Seabra, palco da partida de logo mais. Confira a publicação:

O que acham dessas fotos do Estádio Rafael Seabra, em Tuntum? Hoje tem @cruzeiro às 20h30, pela Copa do Brasil, no Amazon Prime Vídeo pic.twitter.com/rjclkf9BR8 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 16, 2022

"O que acham dessas fotos do Estádio Rafael Seabra, em Tuntum?", escreveu o campeão da Copa do Mundo de 2002.

Como dito anteriormente, Cruzeiro e Tuntum se enfrentarão nesta quarta-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rafael Seabra, pela segunda fase da Copa do Brasil. O vencedor da partida se classifica diretamente para a próxima fase. Em caso de empates, teremos disputa de pênaltis.