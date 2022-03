Maracanã será palco de duelo entre Flamengo e Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/03/2022 17:42

Os recorrentes problemas dos torcedores de Vasco e Flamengo em comprar ingressos para a semifinal do Campeonato Carioca, que será disputada às 20h desta quarta-feira no Maracanã, não passaram batidos pelo Cruz-Maltino. O clube lamentou os ocorridos em um comunicado divulgado durante a tarde.



O Vasco também informou que criou uma nova equipe visando a reformulação do programa e está em contato para mudar a experiência da compra de ingressos a partir de setembro, quando o contrato com o "Meu Bilhete", atual empresa responsável por tal, termina.



Tanto torcedores do Cruz-Maltino quanto do Rubro-Negro passam por dificuldades na internet na compra e confirmação dos ingressos, além de longas filas nos postos de vendas físicos. Mesmo assim, 36.180 entradas foram vendidas até aqui.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA DO VASCO:



"O Vasco da Gama lamenta os problemas de sistema que tem gerado dificuldades para os torcedores comprarem seus ingressos para o Clássico dos Milhões dessa quarta-feira, 15/3, no Maracanã. O Vasco tem contrato com a empresa MEU BILHETE para bilhetagem de seus jogos assinado em 05/02/2019, com vencimento em 04/08/2022.



Desde a segunda-feira, 13/3, o clube tem cobrado providências do fornecedor para efetivar a integração do plano de sócio-torcedor do CR Flamengo, assim como, solucionar outras dificuldades operacionais.



Criamos um time para reformular todo a experiência do vascaíno: desde comprar seu ingresso até os atrativos dentro do estádio, e queremos tudo novo a partir de setembro de 2022.



Com relação à partida da noite de hoje, a Meu Bilhete informa que as bilheterias do Maracanã estão operacionais e abertas ao público para a compra de ingressos e estarão funcionando até o final do primeiro tempo da partida. Até o momento foram vendidos 36.180 ingressos."