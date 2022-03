José Aldo - Armando Paiva / Agência O Dia

José AldoArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 14:24

Rio - José Aldo alfinetou Acelino Popó Freitas durante sua participação no "The Noite", do SBT, na última quarta-feira. Durante a conversa com Danilo Gentili, o lutador comentou o fato de o pugilista tê-lo desafiado para uma luta de kickboxing e debochou de sua atuação no desafio contra Whindersson Nunes.

"Ele fez uma luta contra o Whindersson e no pós-luta me desafiou, falou que seria legal isso acontecer. Até toparia dependendo do dinheiro que me oferecesse, mas é muito difícil. Acho que quem gerenciou a carreira dele ou botou essa ideia na cabeça dele é burro, sabe que tenho contrato assinado com o UFC e é muito difícil eles me liberarem. Pouco tempo atrás até recebi uma proposta para lutar no mundo árabe, US$ 1 milhão de dólares, boxe, e o UFC não deixou assim mesmo. Foi burrice dele tentar fazer isso, mas seria até bom", disse Aldo.

"Bater no velho é f***, mas estou na ativa, o cara tá velho, aposentado, barrigudo. Não conseguiu nocautear nem o Whindersson, sacanagem... Se botar a imagem aí, o pobre do Whindersson comediante, nunca deu um soco, oito rounds de dois minutos, aí querer desafiar...A gente está na ponta dos cascos, brigando com os melhores do mundo, no melhor evento do mundo, o cara é burro", completou.

Popó não gostou nada das declarações de Aldo e foi às redes sociais reforçar o convite para o combate, chamando o astro do UFC de "otário e feio".