Firmino fez um dos gols da vitória do Liverpool sobre o ArsenalAFP

Publicado 17/03/2022 12:42

Fora das últimas sete partidas do Liverpool devido a uma lesão - o que também o tirou a chance de ser convocado para a Seleção -, Roberto Firmino voltou em grande estilo e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. O brasileiro comemorou ter voltado a balançar redes e a vitória de sua equipe, que segue na caça ao Manchester City.

"Estou muito feliz por ter voltado a jogar logo num clássico e ajudar a equipe com um gol. E o mais importante: sair com a vitória. Clássico, jogo difícil, fora de casa e contra um adversário muito qualificado, que vinha de uma sequência muito positiva (cinco vitórias seguidas). É uma vitória que nos dá ainda mais confiança nessa briga", afirmou Firmino, que na última vez em que esteve em campo, há um mês, também fez um gol, no triunfo por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões.



Com mais esse resultado, o Liverpool segue a um ponto do líder Manchester City no Campeonato Inglês. Já são nove vitórias seguidas na temporada.