Presidente - Jorge Salgado - Foto: Reprodução/VascoTV

Presidente - Jorge SalgadoFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 17/03/2022 12:45

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, ficou revoltado com o pênalti marcado a favor do Flamengo no clássico da última quarta-feira. De acordo com a "Coluna do Fla", o mandatário cruzmaltino e vice geral, Carlos Roberto Osorio, tentaram invadir a sala do VAR em duas oportunidades.

O clima ficou tenso nos corredores e Salgado bateu boca com Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo. O presidente do Vasco afirmava que o lance que definiu a vitória rubro-negra era “mais uma vez, altamente questionável”.

Flamengo e Vasco voltam a campo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Pelo resultado no jogo de ida, o time de Paulo Sousa tem a vantagem do empate.