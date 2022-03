Gustavo Henrique - Paula Reis / Flamengo

Gustavo HenriquePaula Reis / Flamengo

Publicado 17/03/2022 16:19

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio permanece em busca de reforço para a disputa da competição. O tricolor gaúcho tem interesse em alguns jogadores com desempenho de Série A e, recentemente, o zagueiro Gustavo Henrique, do Flamengo, aparentemente, foi mirado pelo clube.

Contudo, Denis Abrahão, vice-presidente do clube, encerrou as especulações. Em entrevista ao jornalista Julio Miguel Neto, o dirigente negou o interesse no defensor rubro-negro.

"O clube não tem verba neste momento para investir, não procede esse interesse”, garantiu.



Gustavo Henrique se recuperou de lesão e, após, disputou apenas três partidas nesta temporada e não vê espaço no Flamengo após a chegada de Fabrício Bruno e Pablo, recém-contratado.

Mesmo seu destino não sendo o Grêmio, o zagueiro pode, ainda sim, sair do clube carioca.