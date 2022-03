Vladimir Putin - ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Publicado 17/03/2022 15:04

Rio - André Rizek criticou as sanções que estão sendo aplicadas no Chelsea pelas autoridades inglesas. O jornalista taxou a situação como "sacanagem", e que estão usando as medidas como um pretexto para retaliar a invasão russa na Ucrânia.



Na última quinta-feira (10), o governo britânico anunciou sanções a sete oligarcas russos, entre eles, Roman Abramovich, dono do Chelsea, que tem conexão com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Com isso, o clube inglês também foi impactado e vai sofrer uma série de punições. O Chelsea não poderá contratar ou vender jogadores, renovar contratos, não haverá vendas de ingressos - somente quem já adquiriu fica possibilitado de assistir aos jogos. Além disso, o clube foi impedido de ser vendido.



Rizek questionou a decisão do governo britânico, e disse que a medida teve o objetivo de "ferrar" com o clube.



- O que estão fazendo com o Chelsea é uma baita sacanagem. Nunca se importaram de onde vinha o dinheiro do clube e com fair play financeiro. Agora, sob o pretexto de retaliar a invasão russa, ferram com o clube. O que os torcedores do Chelsea tem a ver com a insanidade do Putin??! - escreveu o jornalista.



O governo britânico disse que o Chelsea pode seguir atuando nas competições. Os Blues ainda disputam nesta temporada a Premier League, Copa da Inglaterra e a Champions League. Contudo, por conta das restrições impostas ao Chelsea, o clube teve que reorganizar o limite do custo das viagens aos jogos. Sendo assim, os Blues terão que fazer uma viagem de 10 horas de ônibus para enfrentar o Middlesbrough, neste sábado (19), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.



