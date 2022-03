Casimiro comenta sobre pênalti polêmico a favor do Flamengo: 'Duvidoso' | Esporte | O Dia

Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Casimiro MiguelReprodução / Internet

Publicado 17/03/2022 14:39

Rio - O jornalista e streamer Casimiro Miguel, vascaino declarado, comentou numa livestream realizada na noite da última quarta-feira (16), sobre o polêmico pênalti que decretou a vitoria do Flamengo sobre o Cruzmaltino, no clássico disputado poucas horas antes da live de Cazé. Confira o que disse o influenciador digital na postagem do jornalista do jornal O Dia, Gabriel Orphão:

Casimiro Miguel comenta sobre pênalti a favor do Flamengo no duelo contra o Vasco - via @jornalodia pic.twitter.com/XzoKm0FzVQ — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) March 17, 2022

"Posso ser honesto? Porque sou um cara honesto. Eu não consegui saber até agora se bateu ou não na cabeça do cara. Na imagem parece que ele fura a cabeçada, honestamente. Mas foi um lance bem duvidoso, eu achei duvidoso. Por exemplo, o lance do João Gomes (na vitória do Flamengo sobre o Vasco na 10ª rodada do Campeonato Carioca), que gerou uma polêmica do c******, não sei porquê, a FERJ apareceu com uma câmera boa, que mostra a parada. Nesse lance não apareceu nenhuma câmera (boa), teve uma câmera, mas quando a bola passa pela cabeça dele, parece não mudar a trajetória da bola", disse o streamer.

Como dito anteriormente, o Flamengo venceu o Vasco da Gama na última quarta-feira (16), com gol de pênalti marcado por Gabriel Barbosa. O duelo de volta do confronto acontece no próximo domingo (20), às 16h (horário de Brasília), também no Estádio do Maracanã. Por ter feito melhor campanha nos pontos corridos, o Rubro-Negro possui a vantagem do empate. Ou seja, para o Cruzmaltino se classificar, deverá vencer o confronto por dois ou mais gols de diferença.