Craque Neto, ex-jogador e apresentadorFoto: Reprodução/Band

Publicado 17/03/2022 15:48

Rio - O Brasil hoje conta com vários técnicos estrangeiros nos principais clubes do país. Na Série A, grande parte dos times tem treinadores gringos, como Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Coritiba. O apresentador e ex-jogador Neto comentou o assunto e aproveitou para fazer uma crítica à imprensa.



- A gente tem que comentar desempenho, não tô nem aí se o técnico é português, asiático, brasileiro. Não pagavam pau para o Jorge Jesus? Saiu fora do Benfica, que passou pelo Ajax na Champions. A gente não pode acabar com o Felipão, com o Lisca, com o Marquinhos, que classificou o América-MG para a Libertadores - disse Neto, antes de complementar:

- Nós não damos a moral para esses caras. Nem o Donos da Bola dá, só eu que falo sozinho aqui. Por quê a gente não fala do América-MG? Porque precisamos da audiência de São Paulo, mas ás vezes eu não tô nem aí pra isso. Luxemburgo foi um mostro de treinador, não podemos acabar com ele. Parece que não existem mais técnicos brasileiros para o mercado brasileiro - encerrou.