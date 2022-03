Réver, zagueiro do Atlético-MG - Divulgação

Réver, zagueiro do Atlético-MGDivulgação

Publicado 17/03/2022 16:33

Rio - O zagueiro Réver, ex-Flamengo e que atualmente defende o Atlético-MG, parece já ter planos de qual carreira seguir quando pendurar as chuteiras. De acordo com a Rádio Itatiaia, o defensor do Galo está realizando o curso de treinadores da CBF.

“Conhecimento é o melhor investimento que podemos ter. Nunca é demais procurar se aperfeiçoar, independentemente da aérea. Até porque não sabemos o que pode acontecer lá na frente, então não tem nada melhor que estudar e buscar por novos conceitos e trocando informações. Foi por isso que eu procurei o curso da CBF, pois precisamos estar preparados para qualquer situação que possa surgir no futuro", disse Réver à rádio.

Aos 37 anos, Réver tem contrato com o Atlético-MG até dezembro. O jogador fez história com a camisa do Galo, disputando 314 partidas e conquistando nove títulos, entre eles a Libertadores de 2013.