Nasser Al Khelaifi, do Catar, é presidente e dono do PSG - Divulgação

Publicado 17/03/2022 16:30

O PSG anunciou nesta quinta-feira que suspendeu até o fim desta temporada (junho) o contrato com a Fonbet por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. O vínculo do clube com a empresa russa de apostas esportivas vai até 2023.

"Os eventos atuais nos levaram a reconsiderar o nosso comprometimento com duas companhias russas. Entramos em acordo mútuo com nosso parceiro regional Fonbet para suspender o contrato até o final da temporada", disse o PSG em nota oficial.



No mesmo comunicado, o clube francês informou que, apesar da decisão, manterá as atividades de sua academia de futebol em Moscou. Crianças de três a 15 anos aprendem a jogar futebol no local.