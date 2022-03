CBF ainda não divulgou informações sobre os ingressos para Brasil x Chile - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

CBF ainda não divulgou informações sobre os ingressos para Brasil x ChileFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/03/2022 18:41

Rio - A Seleção Brasileira já está garantida na Copa do Mundo do Catar, que começará no dia 21 de novembro deste ano. No entanto, as eliminatórias seguem rolando, e a seleção irá cumprir tabela nos demais jogos, abrindo oportunidades para Tite testar novos jogadores. Na próxima quinta-feira (24), o Brasil enfrentará o Chile, no Estádio do Maracanã. No entanto, restando apenas uma semana para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou as informações sobre a venda de ingressos.

Nas redes sociais, muitos torcedores se demonstraram irritados com a demora. Confira algumas reclamações:

@CBF_Futebol falta 1 semana pro jogo e vocês não falaram absolutamente nada sobre os ingressos de Brasil x Chile, não soltaram nem uma mísera nota. Último jogo da seleção antes da Copa no país e essa organização horrivel. Padrão cbf de qualidade. Afastam a torcida da seleção — AMIGO Secreto (@TaldoLOL) March 17, 2022

e aí @CBF_Futebol vai liberar os ingressos nunca???????? vacilo demais essa demora — vivia (@vickhtmps) March 17, 2022

@CBF_Futebol querida, acorda!!! Hoje já é dia 16, cê pode por favor dar as informações dos ingressos de Brasil x Chile??????? — Sammyᶜʳᶠ (@sxmmyx) March 16, 2022

Vale lembrar que este será o último jogo da Seleção Brasileira em território nacional, antes da Copa do Mundo. A partida, que estava prevista para ser realizada em Salvador, na Bahia, teve que trocar de local por conta de medidas preventivas contra a Covid-19 na capital baiana.

Como dito anteriormente, Brasil e Chile se enfrentarão na próxima quinta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está na liderança da competição, com 39 pontos. A Seleção Chilena está na sexta colocação, com 19 pontos, brigando com Colômbia, Peru e Uruguai pela última vaga direta para a Copa.