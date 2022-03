Mbappé - AFP

Publicado 17/03/2022 17:30

Rio - Sem definir oficialmente o seu futuro, Kylian Mbappé segue sendo alvo de muita especulação no futebol europeu. De acordo com o jornalista Eduarda Inda, no programa da TV espanhola 'Chiringuito de Jugones', a mãe do francês, Fayza Lamari, estaria pedindo um bônus de assinatura de 150 milhões de euros (cerca de R$ 844 milhões na cotação) ao Real Madrid para seu filho assinar com o maior vencedor da Liga dos Campeões.

Esse seria o principal obstáculo nas negociações. De acordo com a emissora de TV, o PSG estaria disposto a pagar essa quantia para manter o atacante na equipe. Principal destaque do clube de Paris, Mbappé atuou em 36 partidas nesta temporada, marcando 26 gols e dando 14 assistências.



De acordo com o jornal espanhol "Marca", caso feche com o Real Madrid, Mbappé receberá luvas entre 60 milhões de euros (R$ 332 milhões) e 80 milhões de euros (R$ 443 milhões). O salário anual do atacante no Real Madrid será de cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 138 milhões na cotação atual).