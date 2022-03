Fluminense foi eliminado na Libertadores - AFP

Fluminense foi eliminado na LibertadoresAFP

Publicado 17/03/2022 17:00

Rio - Após vencer jogo da ida por 3 a 1, o Fluminense foi derrotado e eliminado nos pênaltis da Libertadores da América. No Paraguai, o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Olimpia e caiu precocemente no torneio. Contudo, a reclamação dos torcedores ficou por conta de um gol mal anulado pelo árbitro, que não teve o artifício do VAR na partida. O assunto foi debate no 'Donos da Bola RJ'.



"Todos estavam confiantes no Fluminense, mas não passou. Operaram o Fluminense. Anular o gol do David Braz foi uma vergonha. A Conmebol tá com o burro cheio de dinheiro e não coloca VAR em jogo. Fica economizando em merreca, cheia de dólares no bolso. É uma vergonha. Operaram o Fluminense", disparou o apresentador e ex-jogador Getúlio Vargas.

Aos 8 minutos, o árbitro anulou um gol do Fluminense alegando toque no braço de David Braz, contudo, a bola pegou no peito do zagueiro do Tricolor. A Libertadores não tem VAR nas fases preliminares do torneio. O sorteio da fase de grupos da competição ocorre no próximo dia 25. O América-MG garantiu vaga no torneio ao bater o Barcelona de Guayaquil.