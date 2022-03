Rica Perrone sai em defesa de Abel Braga e xinga colega ao vivo - Foto: Reprodução/Os Cancelados

Publicado 17/03/2022 18:10

Rio - O jornalista Rica Perrone e o influencer Guilherme Pallesi, o Guipa, se desentenderam na última quarta-feira, durante o programa "Os Cancelados", no YouTube, após a eliminação do Fluminense na pré-Libertadores. Na ocasião, Perrone saiu em defesa de Abel Braga, após o trabalho do técnico ter sido questionado.

"Se vocês são amigos dele, manda um abraço pra ele lá", disse Guilherme Pallesi. Em seguida, Rica Perrone rebateu a fala do influencer.



"Não vem dar uma de Mauro Cézar aqui não, Guipa. Você só intimida com seu 'peitoralzinho' de fora. Não vem colocar desonestidade intelectual aqui não. Cala boca e respeita os outros. Amigo é o caral... e sua opinião é uma m… Você é um babaca. Não vem aqui falar que alguém tá puxando o saco dos outros por causa de amizade. Vai tomar no... e respeita os outros profissionais", disparou Rica Perrone.



Após deixar a transmissão ao vivo, o influencer Guilherme Guipa afirmou que não fará mais o programa "Os Cancelados", no canal do jornalista Rica Perrone, no YouTube.