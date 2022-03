Neymar não vive bom momento pelo PSG - AFP

Publicado 17/03/2022 17:56

Um dos principais alvos da torcida do PSG, ao lado de Messi, após a eliminação para o Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar admitiu que não está sendo fácil assimilar o que aconteceu há uma semana. Entretanto, o brasileiro afirmou que foi melhor perder em campo do que ficar fora do duelo contra os espanhóis por causa de mais uma lesão.



"Estão sendo dias e semanas complicados. Não queríamos perder e ninguém fez corpo mole. Pelo contrário. A gente se dedicou e se empenhou, treinou para buscar a classificação. Voltei de lesão dando a minha vida para estar naquele momento. Por mais que fosse para perder, mas pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa", afirmou em evento de lançamento de sua nova chuteira, em Paris.



No primeiro jogo do PSG após a derrota de virada por 3 a 1 para o Real Madrid, Neymar e Messi foram muito vaiados e xingados pelos torcedores nas arquibancadas do Parque dos Príncipes. Ainda assim, o brasileiro fez um gol na vitória por 3 a 0 sobre o lanterna do Campeonato Francês, o Bordeaux. Ele acredita que dará a volta por cima no clube francês.



"Vida de atleta é assim. Um dia você está lá embaixo, perdeu o jogo, mas depois pode reverter tudo isso em pouco tempo. Futebol é gratificante por causa disso", disse.



Sem viver grande momento, Neymar busca recuperar o melhor futebol após lesão no tornozelo esquerdo, que o deixou fora dos campos por cerca de três meses, entre o fim de 2021 e o início de 2022.